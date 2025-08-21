L'Afrique de l'Ouest face au fléau des stimulants sexuels

Des drogues naturelles, censées booster la libido ; un véritable danger sanitaire comme rapporté par le New-york Times.

Ces prétendus remèdes sexuels non réglementés à base de plantes ou des produits pharmaceutiques, inondent la région et les autorités s'efforcent d'y remédier.

Certains consommateurs ont eu la promesse de pouvoir sauver le mariage avec le contenu de ces flacons. D'autre, un premier rendez-vous parfait.

Mais nombreux sont ceux qui se sont retrouvés à baver de manière incontrôlable, à souffrir d'érections potentiellement mortelles et à être exposés à un risque accru de crise cardiaque.

La fabrication et la consommation de médicaments non réglementés destinés à stimuler la libido masculine sont en forte augmentation en Côte d'Ivoire.

Dans ce pays de 31 millions d'habitants, les clients sont de jeunes hommes qui cherchent à impressionner leurs partenaires en affichant une virilité inégalée - beaucoup ont recours à ces stimulants aux effets secondaires méconnus.

Bien que les autorités ivoiriennes proscrivent la production de ces drogues, le produit se vend dans toute la région.

Des produits populaires sont exportés vers les pays voisins jusqu'en Occident, et sont disponibles sur Amazon et Walmart, où ils sont présentés comme "100 %" naturels.