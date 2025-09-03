Météo : la Niña pourrait affecter le climat dès septembre

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), un retour du phénomène La Niña pourrait commencer à affecter le climat mondial dès le mois de septembre.

Toutefois, l’agence précise que, malgré ce changement potentiel, la majorité du globe devrait continuer à connaître des températures globales supérieures à la moyenne.

La Niña se manifeste par un refroidissement des eaux dans le centre et l’est du Pacifique. Ce phénomène peut entraîner des variations climatiques extrêmes, telles que des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d’autres, avec des répercussions directes sur les cultures agricoles.

Depuis mars, la situation climatique est considérée comme neutre, mais il y a un risque qu’elle évolue vers La Niña dans les prochains mois. Selon les dernières prévisions de l’OMM, il y a une chance de 55 % que l’on observe des températures de surface dans le Pacifique équatorial correspondant à La Niña entre septembre et novembre.

L’Organisation insiste sur le fait que ces prévisions saisonnières jouent un rôle crucial. Leur bonne anticipation peut permettre d’éviter des pertes économiques importantes dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de la santé et des transports. De plus, se préparer à ces éventuelles fluctuations climatiques pourrait sauver de nombreuses vies en permettant des réponses adaptées.