Ouganda : le 1er vaccin antipaludique utilisable chez les bébés approuvé

Le premier vaccin antipaludique utilisable chez les bébés a été approuvé par les autorités médicales suisses.

Cette avancée intervient dans le cadre d'une procédure accélérée avec l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation urgente dans des pays comme l'Ouganda, où le paludisme est la maladie la plus meurtrière. Jusqu'à présent, les vaccins disponibles ne convenaient qu'aux enfants plus âgés, ce qui pouvait entraîner des surdosages chez les nourrissons et les bébés de moins de 5 kilos, car leur foie n'était pas encore développé.

« Nous commençons à recevoir des enfants de moins de 6 mois atteints de paludisme. Certains sont nés avec le paludisme et c'est ce que nous appelons le paludisme congénital, d'autres arrivent avec une infection, des infections pendant la période néonatale, c'est-à-dire avant un mois, et le traitement a été assez difficile parce que nous leur donnions la dose qui est donnée à ceux qui pèsent entre 5 kg et 14 kg, ce qui était un peu difficile et la question clé était de savoir quelle était la bonne quantité pour leurs kilos ? parce que normalement ces enfants pèsent moins de 5 kg comme les nouveau-nés, la plupart d'entre eux pèsent entre 2,5 et 4,5 kg. », a déclaré Jane Nabakooza, pédiatre, Programme de contrôle du paludisme en Ouganda.

Le nouveau médicament approuvé par les autorités suisses, connu sous le nom de Coartem Baby dans certains pays et de Riamet Baby dans d'autres, est une combinaison de deux antipaludiques. Il s'agit d'une version plus faiblement dosée d'un comprimé précédemment approuvé pour d'autres groupes d'âge, y compris pour les enfants plus âgés.

« ...vous constatez que les médecins se basent maintenant sur des suppositions, ils ne sont pas en mesure de fournir avec précision les médicaments à ces bébés pour répondre à leurs besoins et donc maintenant que nous avons ces nouveaux médicaments, nous allons être en mesure de répondre à un besoin à une lacune, sinon avant le risque était que lorsque vous ne donnez pas un traitement précis, nous voyons l'augmentation de la résistance antipaludique, ce qui signifie que les médicaments contre le paludisme ne fonctionnent pas comme ils le devraient à cause de certaines choses comme les dosages qui ne sont pas exacts pour les bébés. », a indiqué Patience Akumu, Partenariat Roll Back Malaria (RBM).

En plus de l'Ouganda, le médicament sera déployé au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, au Nigeria et en Tanzanie, selon le Malaria Consortium, une organisation à but non lucratif basée à Londres.