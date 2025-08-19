20 août : une journée mondiale du moustique pour rappeler son impact dévastateur

Le 20 août 1897, le médecin britannique Ronald Ross faisait une découverte historique. Il trouva le parasite du paludisme dans l'estomac d’un moustique : l’anophèle femelle.

Cette trouvaille constitue la première preuve que cet insecte transmet le paludisme aux humains.

Ce qui marquera la création de la Journée mondiale du moustique (JMM). "Ce n'est pas vraiment une fête. C'est un moment pour commémorer l'importance de ces petites bêtes en termes d'impact sur la santé humaine à l'échelle mondiale". A déclaré Beth McGraw, responsable de la biologie à l'université de Penn State.

Une journée pour rappeler l’impact, mais également sensibiliser à la prévention, de ces maladies transmises par les moustiques, qui aujourd'hui, soit 128 ans plutard, tuent plus d'un million de personnes et infectent jusqu'à 700 millions chaque année, soit près d'une personne sur dix.

"Il y a différentes façons de réduire la transmission de ces pathogènes en essayant de limiter la quantité de moustiques qui nous entourent ou qui interagissent avec nous. Le premier moyen consiste à réduire les sites de reproduction. Les moustiques pondent leurs œufs dans les milieux aquatiques, puis les juvéniles deviennent des adultes. Si vous avez de l'eau stagnante sur votre propriété, par exemple sous les plantes en pot ou souvent autour des climatiseurs, les moustiques peuvent se reproduire dans ces habitats. Il est donc possible d'essayer de réduire la quantité d'eau stagnante au niveau de la maison.” renseigne-t-elle.

Des astuces pour limiter l’expansion des maladies transmises par les moustiques, alors que certaines commettent des dégâts dans le monde.

Cette année, le Pacifique a connu une recrudescence notable, d’épidémies comme la dengue qui ont déjà touché plus de 3,6 millions de personnes et causé plus de 1 900 décès dans 94 pays et territoires.

En 2024, elle a fait plus de 14 millions de cas signalés dans le monde, avec près de 12 000 décès. La pire année jamais enregistrée pour la dengue.