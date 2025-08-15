ONU : les violences sexuelles en hausse de 25 % dans les zones de conflit

Les violences sexuelles ont augmenté de 25 % par rapport à l'an dernier, dans les zones de conflits, selon les Nations unies. Le nouveau rapport de l'organisation indique que les cas les plus nombreux se situent en Afrique et en Haïti.

"Pour résumer rapidement ce qui a été inclus, 63 parties étatiques et non-étatiques sont énumérées dans l'annexe du rapport, soupçonnées de manière crédible d'avoir commis ou d'être responsables de viols et d'autres formes de violence sexuelle dans les conflits armés, ce qui est à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Le rapport introduit également pour la première fois une annexe dans laquelle les parties sont mises en garde en vue d'une éventuelle inscription dans le prochain rapport du Secrétaire général", a déclaré Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général, Nations Unies.

Le rapport publié jeudi stipule que les violences sexuelles sont souvent utilisées comme outil de torture, d'humiliation et d'extraction d'informations ; mais aussi par les groupes armés afin d'asseoir leur contrôles sur les territoires conquis.