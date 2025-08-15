Le fossile "Lucy" découvert en Éthiopie, sera exposé pour la 1ère fois en Europe

Les ossements fossilisés de la célèbre « Lucy » seront exposés pour la première fois dans un musée européen.

Le squelette préhistorique découvert en Éthiopie, a quitté le pays et sera exposé au Musée national de Prague pendant environ deux mois.

Le squelette qui appartenait à l'espèce Australopithecus afarensis, un hominidé primitif qui vivait en Afrique, est complet à 40 %.

« Quand on pense à Lucy, sa valeur scientifique est une chose, mais d'un autre côté, même si elle a été découverte en Éthiopie, Lucy est un spécimen tellement emblématique qu'elle appartient au monde entier. Tout le monde aimerait donc la partager avec le reste du monde. », a expliqué Yohannes Haile-Selassie, directeur de l'Institut de l'origine humaine de l'université d'État de l'Arizona.

Le fossile « Lucy » est vieux de 3,2 millions d'années. Il a été découvert en Éthiopie en 1974 dans ce qui était autrefois un ancien lac.

La découverte de Lucy a été particulièrement importante car ses os présentent des signes de bipédie, une caractéristique déterminante de l'évolution humaine.

« Elle rassemble les gens. Elle leur donne l'occasion de la voir. C'est ainsi que je vois son voyage cette fois-ci en République tchèque. Elle devient en quelque sorte une diplomate, créant des liens entre les gens, des liens entre les gouvernements. C'est vraiment positif, et je pense que cela doit être encouragé. », a dit Yohannes Haile-Selassie, directeur de l'Institut de l'origine humaine de l'université d'État de l'Arizona .

C'est la deuxième fois que Lucy quitte l'Éthiopie, la première fois ayant eu lieu entre 2007 et 2013, lorsqu'elle a fait une tournée aux États-Unis.

« Je pense que pour le reste du monde, c'est une bonne chose de mieux faire connaître l'origine de Lucy et de créer un lien entre eux et leur passé. », a dit Paul Artus, touriste néo-zélandais.

« Cela fait partie de l'histoire de chacun. Nous en sommes tous issus. Tout le monde devrait donc pouvoir s'identifier à Lucy et comprendre ce qu'elle représente pour nous en tant qu'espèce qui a évolué. », s'est confiée Patricia Silton, touriste australienne.

Si de nombreux experts estiment que le voyage de Lucy est une occasion unique pour les Européens et le reste du monde, certains s'inquiètent pour sa sécurité.

Certains craignent que les os fragiles ne soient endommagés pendant le transport ou par des conditions climatiques différentes.

Au Musée national d'Éthiopie, une réplique de Lucy est exposée, tandis que les restes réels sont conservés dans un coffre-fort pour les protéger.