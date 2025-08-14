Soudan : début d'une campagne de vaccination contre le choléra à Khartoum

Une campagne de vaccination de 10 jours contre le choléra a démarré à Khartoum, la capitale soudanaise, pour freiner la propagation rapide de la maladie.

Cette maladie diarrhéique transmise par l'eau et la nourriture contaminées peut tuer en quelques heures sans traitement. Des adultes ainsi que plus de 155 000 enfants dans 105 centres de santé devraient recevoir des doses assure cette infirmière : le groupe d'âge ciblé est à partir d'un an et surtout, les groupes d'âge de plus d'un an sont inclus dans la campagne de vaccination.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), plus de 83 000 cas de choléra et 2 100 décès ont été enregistrés depuis juillet 2024. Rien qu’en 2025, plus de 32 000 cas suspects ont été signalés. Les combats en cours et la destruction des infrastructures sanitaires sont de véritables défis dans cette crise sanitaire.

Bien que les précédentes campagnes ont ralenti l’épidémie, la maladie continue de se propager en raison de la guerre entre les Forces de soutien rapide (RSF) et l’armée soudanaise, qui a commencé en avril 2023. La saison des pluies pourrait aggraver la crise sanitaire.

Au moins 40 morts ont été enregistrés en une semaine dans la région du Darfour selon Médecins sans Frontières. Outre Khartoum, la situation est tout aussi préoccupante dans d'autres régions du Soudan, notamment dans la localité d'Azum, au Darfour central, où plus de 1 936 cas et une centaine de cas ont été enregistrés selon Mercy Corps.