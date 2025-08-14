Maroc : report du procès d'une féministe accusée d'offense à l'islam

Au Maroc, le procès de la militante féministe Ibtissame Lachgar a été reporté au 27 août prochain. La défense exigeait plus de temps pour se préparer et réclamait une mise en liberté provisoire.

Betty comme on la surnomme est en détention depuis le 10 août accusée d'offense à l'islam pour avoir posté en juillet sur ses réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un tee-shirt avec la phrase Allah est lesbienne. L’image était accompagnée d’un texte qualifiant l’islam, comme toute idéologie religieuse , de fasciste, phallocrate et misogyne .

Une publication qui a suscité l'ire des Marocains, beaucoup ont appelé à son arrestation et à sa lapidation, et des menaces de viol. Au Maroc, le texte législatif prévoit une peine de six mois à deux ans de prison et ou une amende de 2000 à 20 000 dollars pour toute atteinte à la religion islamique. Une peine qui pourrait être étendue à cinq ans si l'outrage est commis par un moyen public y compris l'électronique.

En 2009, la militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar avait déjà eu des démêlés avec la justice après avoir organisé un grand repas en plein mois d'abstinence. Celle qui se définit comme hors-système se bat depuis des années pour faire évoluer les mentalités dans le royaume chérifien.