ONU : la Nigériane Alhanislam nommée ambassadrice pour la paix

La Nigériane Maryam Bukar Hassan, plus connue sous son nom de scène Alhanislam, a été désignée ambassadrice mondiale de la paix pour le pilier Paix et Sécurité des Nations Unies.

Poétesse, activiste des droits humains et panafricaniste, elle devient la première personne à occuper ce rôle, à la croisée de l’art, du plaidoyer et de l’action politique.

Originaire de Biu, dans l'État de Borno, Maryam est née le 25 décembre 1996. Marquée par les violences liées à l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigéria, elle a orienté son engagement vers la défense des droits des femmes, l’autonomisation des jeunes et la promotion de la paix dans les zones de conflit. Sa poésie, percutante et viscéralement politique, est devenue un outil de mobilisation dans les communautés affectées par la violence et les déplacements.

En juillet, Maryam a prononcé un discours remarqué lors d’une performance au Central Park SummerStage, à New York. Devant un large public, elle a lancé :

« La paix n’est pas une ligne que l’on franchit. C’est un choix que l’on fait encore et encore. (...) Si la guerre nous apprend à briser, alors la paix doit nous apprendre à rester, à rester doux, à rester humains, à rester. »

Sa désignation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des agendas Femmes, Paix et Sécurité (WPS) et Jeunesse, Paix et Sécurité (YPS). En tant qu’ambassadrice, elle portera la voix des jeunes et des femmes dans les efforts de consolidation de la paix à l’échelle mondiale.

Lors d’une interview accordée peu après sa nomination, elle a rappelé la puissance transformatrice de la poésie :

« La poésie est une forme d’art qui suscite des émotions. (...) Elle peut inciter les gens à agir. Et lorsque les gens agissent, le monde change. »

Le mandat d’Alhanislam est coordonné par le Département des opérations de paix (DPO) et le Département des affaires politiques et de consolidation de la paix (DPPA), les deux entités piliers de la paix au sein des Nations Unies.