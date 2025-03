L'ONU alerte sur la montée de l’islamophobie à l’échelle mondiale

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, lors d'une réunion récente de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de cabinet de l'ONU, Courtenay Rattray, a tiré la sonnette d'alarme face à ce qu'il qualifie de « montée inquiétante » de l'intolérance antimusulman à l’échelle mondiale.

Selon lui, ce phénomène se manifeste à travers une série de pratiques violant les droits humains et la dignité des individus: « Nous assistons à une montée inquiétante du sectarisme anti-musulman : "Du profilage racial aux politiques discriminatoires qui violent les droits de l'homme et la dignité, en passant par la violence pure et simple à l'encontre des individus et des lieux de culte. Cela fait partie d'un fléau plus large d'intolérance, d'idéologies extrémistes et d'attaques contre les groupes religieux et les populations vulnérables ".

Miguel Angel Moratinos, secrétaire général adjoint des Nations unies, a quant à lui insisté sur le fait que de nombreux actes islamophobes ne sont pas toujours inclus dans les statistiques officielles. Cependant, ces actes « portent atteinte à la dignité des personnes et à notre humanité commune », ajoutant ainsi à l’urgence de prendre des mesures concrètes pour combattre ce fléau.