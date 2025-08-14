Bienvenue sur Africanews

De jeunes marocains et palestiniens au camp d'été "Harat al Maghariba"

Ce programme accueille pour sa 16ème édition 50 enfants marocains et palestiniens et leur propose un mélange d'activités de loisirs, d'éducation et de voyages.   -  
By Rédaction Africanews

Maroc

Comme chaque année à Casablanca au Maroc, un groupe d’enfants d’Al-Quds intègre le camp d'été Harat Al Maghariba.

Ce programme accueille pour sa 16ème édition 50 enfants marocains et palestiniens, sous le thème « Faisons des jeux électroniques un outil d'éducation, d'apprentissage et de divertissement ».

Le camp propose un mélange d'activités de loisirs, d'éducation et de voyages culturels.

Tanger a d’ailleurs accueilli le tournoi de football et de basketball avec la participation des équipes de Baraem et Girls of Al-quds.

Des experts y animent des ateliers interactifs et des sessions pratiques sur l'éducation à la sécurité, l'intelligence artificielle et le divertissement responsable.

Le camp se déroule du 10 au 26 août. C’est également l'occasion pour les enfants palestiniens et marocains de se rencontrer et d'échanger leurs expériences.

Le camp a été parrainé par Bayt Mal Al-Quds Acharif, sous l'égide du Comité Al Quds, et le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

