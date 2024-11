COP29 : les attentes de la jeunesse africaine

Les leaders africains ont effectué le déplacement pour la COP29 qui s'est ouvert lundi à Baku en Azerbaïdjan. Engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, L'Organisation de la jeunesse de l'Afrique verte (GAYO) - un groupe de plaidoyer dirigé par des jeunes et basé au Ghana s'attend à de grandes décisions.

"Je pense que nous pouvons nous attendre à un engagement renouvelé en faveur du leadership des jeunes et des politiques, des politiques inclusives qui permettent de répondre à certaines des questions importantes qui sont essentielles à leur travail et à nos moyens de subsistance, à savoir l'adaptation et la résilience. Et je pense que cela inclut le développement des compétences qui permettent aux jeunes Africains d'assumer des rôles de leadership et de prendre la tête de la mise en œuvre des solutions." Déclare, Joshua Amponsem, fondateur de l'Organisation de la jeunesse de l'Afrique verte.

"Nous savons que l'Afrique abrite actuellement une grande partie des minerais essentiels à la transition qui sont nécessaires pour alimenter cette transition. Alors comment faire en sorte que nous ne soyons pas simplement des travailleurs sur le terrain à extraire ces minéraux pour le développement d'autres régions, mais que nous le fassions pour notre propre développement ?" Ajoute, Joshua Amponsem, fondateur de GAYO.

"La transition est déjà en cours. Nous constatons que l'utilisation de l'énergie solaire sur le continent est plus importante qu'au cours des années précédentes. Je pense donc que dans les pays en développement, et en particulier en Afrique, la transition est déjà en cours et qu'elle va se poursuivre... Comment faire en sorte que le déploiement, les politiques qui nous conduisent à ces investissements soient également menés par des Africains, et que la main-d'œuvre qui les soutient provienne également du continent ?"

Cette Conférence des Nations unies sur les changements climatiques se tient jusqu'au 22 novembre prochain dans la capitale azerbaïdjanaise.