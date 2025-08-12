Nigéria : 5 suspects inculpés pour l'attaque contre une église en 2022

Cinq hommes ont comparu devant la Haute Cour Fédérale d'Abuja lundi et ont été mis en examen en vertu de la loi nigériane sur le terrorisme.

Les cinq suspects sont accusés d'avoir commis une attaque meurtrière sur l'église catholique de St. Francis à Owo, dans l'état d'Ondo, en 2022. Le massacre, qui a eu lieu pendant la messe de la Pentecôte, a causé la mort d'au moins 50 fidèles et a blessé plus d'une centaine de personnes.

Alors que les accusés ont plaidé non coupable, le juge Emeka Nwite a reporté l'ouverture du procès au 19 août.

L'attaque sur St. Francis aurait été lié au groupe islamiste al-Chabaab, implanté surtout en Afrique de l'Est, les accusés ayant rejoint le groupe en 2021, selon des documents judiciaires. Al-Chabaab n'a pourtant jamais revendiqué l'attentat.

Une crise sécuritaire sans fin

Ce procès intervient dans un contexte sécuritaire dégradé, le Nigeria régulièrement faisant face à de nombreuses attaques armées depuis plusieurs années.

L'attentat sur l'église d'Owo était parmi au moins six autres épisodes violents contre des lieux de culte en 2022, et les attaques sur les églises, mais aussi les écoles et les communautés rurales, sont en effet fréquentes dans de nombreux états du Nigeria. Ceci est particulièrement le cas dans le nord-est, où est implanté le groupe islamiste Boko Haram.

Les forces armées nigérianes lancent régulièrement des offensives contre les groupes islamistes et les groupes armés présents sur le territoire, mais la situation reste tendue.