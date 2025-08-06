Ghana : les premières réactions après la mort de 2 ministres dans un crash

Le crash d'un hélicoptère militaire au Ghana mercredi a tué les huit personnes à bord, dont les ministres de la Défense et de l'Environnement de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres hauts responsables, a annoncé le gouvernement.

L'armée ghanéenne a déclaré que l'hélicoptère avait décollé dans la matinée de la capitale, Accra, et se dirigeait vers le nord-ouest de l'intérieur du pays, en direction de la zone aurifère d'Obuasi, dans la région d'Ashanti, lorsqu'il a disparu des radars. L'épave a été retrouvée plus tard dans la région d'Adansi, dans la région d'Ashanti.

La cause de l'accident n'a pas été immédiatement connue, et l'armée a déclaré qu'une enquête était en cours.

Le ministre de la défense Edward Omane Boamah et le ministre de l'environnement Ibrahim Murtala Muhammed ont été tués, ainsi que le vice-président du parti au pouvoir, le National Democratic Congress, un haut conseiller à la sécurité nationale et des membres de l'équipage.

Des personnes en deuil se sont rassemblées à la résidence de M. Boamah ainsi qu'au siège du parti, et le gouvernement ghanéen a qualifié l'accident de "tragédie nationale".

Les médias d'État ont indiqué qu'il s'agissait d'un hélicoptère Z-9, souvent utilisé pour le transport et l'évacuation médicale.

Une vidéo en ligne du site de l'accident montre des débris en feu dans une forêt, tandis que des citoyens font cercle autour de l'appareil pour l'aider.

L'accident de mercredi est l'une des pires catastrophes aériennes survenues au Ghana depuis plus de dix ans. En mai 2014, un hélicoptère de service s'est écrasé au large de la côte, tuant au moins trois personnes. En 2012, un avion cargo est sorti de piste à Accra et s'est écrasé sur un bus rempli de passagers, tuant au moins 10 personnes.