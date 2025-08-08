De la RDC à l'Arctique, fin d’odyssée pour les marionnettes de "The Herds"

Après des mois d'odyssée théâtrale et écologique, au travers de 11 pays, les marionnettes grandeur nature The Herds mettent fin à leur périple, en atteignant le cercle polaire arctique.

L’œuvre d'art destinée à attirer l'attention sur le changement climatique a parcouru plus de 20 000 kilomètres et assistée à 56 manifestations publiques d’Afrique en Europe.

Ce projet hors du commun mettait en scène des marionnettes d’animaux grandeur nature : loups, girafes, zèbres, grands primates déambulant dans les rues, les villages et les espaces publics.

Ces créatures, finement conçues, pour incarner la migration de la faune vers le nord, et la puissante des bouleversements environnementaux.

Les marionnettes qui ont quitté Kinshasa, dans la forêt tropicale du Congo, en avril, se sont dirigées vers le nord, mettant en scène une fuite devant le désastre climatique.

Au cours de leur voyage, ils ont accueilli de nouveaux membres, des "animaux" originaires des pays traversés.

1 000 personnes ont également été formées comme marionnettistes pour donner vie aux répliques, fabriquées à partir de matériaux recyclés tels que le métal et le carton.

Le groupe a escaladé le plus grand glacier d'Europe continentale en Norvège, a finalement atteint Nordkapp dans le cercle arctique, l'un des points les plus septentrionaux du monde pour le lever du soleil le 1er août.

The Herds a été mis en scène par The Walk, l'équipe à l'origine du projet Little Amal, une marionnette de 12 pieds représentant une réfugiée, qui a voyagé dans 15 pays pour sensibiliser à la crise des réfugiés.