ONU : le Rwanda réfute les allégations de soutien au M23 en RDC

Lundi, Kigali a traité de "fausses accusations" les rapports du Bureau des droits de l'homme de l'ONU.

Selon les Nations unies, l'armée rwandaise a soutenu les rebelles dans la prise de contrôle de localité essentielles avec 319 civils tués dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Le Bureau des droit de l'homme a fondé son rapport sur des témoignages accablants après une série d'attaques contre quatre villages de la province du Nord-Kivu en juillet.

Le ministère rwandais des affaires étrangères a déclaré que "l'inclusion gratuite" de l'armée rwandaise dans les allégations est "inacceptable" et remet en question la crédibilité du bureau des droits de l'homme de l'ONU et sa méthodologie pour enquêter sur la situation.

La diplomatie rwandaise ajoute que les accusations de l'ONU risquent de saper les efforts de la mission de maintien de la paix dans la région.

Le gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont signé une déclaration de principes le 19 juillet à Doha au Qatar, à la suite d'un accord de paix conclu le 27 juin entre la RDC et le Rwanda par l'intermédiaire de Washington.