Les USA crient au risque sanitaire en Zambie, le gouvernement dément

La Zambie ne reconnaît pas les risques sanitaires signalés par l'ambassade des États-Unis à la suite d'un déversement de produits toxiques.

Dans une alerte diffusée sur les réseaux sociaux, l'ambassade a indiqué que de nouvelles informations révélaient la présence de "substances dangereuses et cancérigènes", notamment de l'arsenic, du cyanure, de l'uranium et d'autres métaux lourds.

Selon la représentation américaine, ces produits ont pollué un important réseau fluvial traversant les villes de Chambishi et de Kitwe, et s'étaient peut-être répandues dans l'air, à la suite d'un accident survenu dans la mine, il y a six mois.

En février, une digue de résidus s'est rompue dans une usine de traitement du cuivre gérée par la Chine, déversant 50 000 mètres cubes de boues acides dans les rivières avoisinantes.

Le gouvernement zambien s'est efforcé d'assainir les zones touchées en utilisant de la chaux pour réduire les niveaux d'acidité - déclarant qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer.