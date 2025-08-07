Guerre Russie-Ukraine : Poutine propose de rencontrer Trump aux Émirats

Vladimir Poutine espère une rencontre avec le président américain Donald Trump la semaine prochaine. Mais il faut désormais déterminer le lieu de la rencontre. Le président russe penche pour des discussions aux Émirats arabes unis.

'' Nous avons beaucoup d'amis qui sont prêts à nous aider à organiser des événements comme celui-ci. Ici, l'une de ces personnes est, euh, le président des Émirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits appropriés, tout à fait appropriés.'', a déclaré le président russe.

Vladimir Poutine a fait cette annonce au Kremlin après sa rencontre avec le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis.

La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte au 16 juillet 2018 à Helsinki.

Reste à savoir si le président ukrainien pourrait participer à la rencontre programmée la semaine prochaine entre le chef du Kremlin et le locataire de la Maison Blanche.