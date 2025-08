Maroc : une exposition explore le passé et le futur du caftan

Une exposition au Musée national de la parure à Rabat, au Maroc explore l’univers du Caftan, cette longue tunique portée avec ceinture qui existe sous divers styles et couleurs.

"Le caftan d'hier vu d'aujourd'hui", c’est le thème de l’initiative. Elle met en lumière des pièces du patrimoine qui côtoient des créations contemporaines. Les plus anciens datent des XIXe et XXe siècles et reflètent les traditions en matière d'utilisation des tissus et de broderies élaborées.

L’idée ont voulu exposer les caftans d'une manière qui mette en valeur leur histoire ainsi que la modernité des nouveaux modèles.

"Le choix s'est fait sur la base d'un dialogue et d'une thématique muséologique et muséographique, précisément pour exposer des pièces rares qui représentent à la fois les racines marocaines et les traces contemporaines de la créatrice Fadila El Gadi, tout en respectant l'enracinement du patrimoine de la couture marocaine." , raconte Fatima Zahra Khlifi, conservatrice du Musée national de la parure.

Les caftans sont fabriqués pour des occasions spéciales et des événements, ce qui se reflète dans leur qualité. La question se pose sur la pérennisation de cette tradition marocaine.

"Le caftan marocain ne disparaîtra jamais et la demande ne diminuera jamais, car il reste le vêtement le plus important pour toutes les cérémonies et célébrations. Nous avons également observé que de nombreux jeunes sont intéressés par l'apprentissage des techniques et sont désireux de contribuer à l'évolution du caftan." , explique

L'exposition présente des exemples de caftans de toutes les régions, chacun avec ses propres détails et motifs historiques. Elle attire environ 150 visiteurs par jour.