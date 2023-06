Maroc : "Le Caftan bleu", chantre de l'amour LGBTQ+ et de la broderie

Alors que Mina est de plus en plus malade, que son corps se dessèche, son mari s'occupe d'elle : Il lui lave les cheveux, l'aide à se changer, porte la douceur d'un fruit à ses lèvres. Mais sous les moments sincèrement tendres partagés par ce couple marocain à l'écran se cache un désir - d'une nature interdite.

Dans son dernier film, "Le Caftan bleu", la réalisatrice marocaine Maryam Touzani tisse délicatement des histoires d'amour complexes qui se chevauchent, à la fois traditionnelles et taboues pour de nombreuses personnes dans son pays et sa région. Le mariage se complique lorsque le couple engage un apprenti masculin.

Aborder des sujets socialement sensibles est un terrain familier pour Mme Touzani, qui a reçu des accolades lors de festivals de films internationaux et qui a récemment fait partie du jury du Festival de Cannes de cette année. "Le Caftan bleu", qui a été sélectionné dans la catégorie des longs métrages internationaux pour la 95e cérémonie des Oscars, devait sortir mercredi au Maroc, où les relations sexuelles entre homosexuels sont illégales.

"J'espère vraiment que ce film pourra déclencher un débat sur la communauté LGBT et sa place (...), des choses dont nous ne parlons généralement pas parce que ce sont des sujets sensibles", a déclaré M. Touzani à l'Associated Press. "Pour une société saine, il est important de pouvoir parler de tout."

Certains ne sont pas d'accord. À Rabat, Laila Sahraoui, 27 ans, affirme qu'il vaut mieux laisser certains sujets derrière des portes closes.

"Les Marocains s'inquiètent que leurs enfants puissent imiter de telles idées", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle ne regarderait pas le film. "En raison de notre islam, nous n'aimons pas ce genre de choses au Maroc. ... Ce n'est pas approprié pour notre société".

Cependant, Mme Touzani, 42 ans, a déclaré que d'autres personnes lui avaient fait part de l'importance de représenter des personnages comme Halim, le mari. "Le Maroc est un pays très complexe où coexistent des points de vue très différents", a-t-elle déclaré. "Il s'agit d'être capable de repousser certaines limites et de remettre certaines choses en question. C'est ce que l'art peut nous aider à faire, en particulier le cinéma."

Le cinéaste Nabil Ayouch, le mari de Mme Touzani, qui a coécrit "Le Caftan bleu" avec elle et en est le principal producteur, s'est dit curieux de connaître les réactions des spectateurs, mais confiant.

"Il y a un public de plus en plus jeune qui veut voir de nouveaux types de films, de nouveaux types de cinémas dans le monde arabe", a-t-il déclaré. "Le public plus conservateur ne sera probablement pas très satisfait."

Selon M. Ayouch, une partie du rôle de l'art est de déranger, de susciter le débat. S'il se réjouit de la reconnaissance que leurs films obtiennent à l'étranger, il estime qu'il est important que des films comme "Le caftan bleu" soient également vus par le public dans son pays et dans le monde arabe.

Pour ceux qui doivent "vivre leur sexualité en secret", a-t-il déclaré, "des films comme celui-ci peuvent leur donner le courage d'affronter plus publiquement ce qu'ils sont".

Dans "Le Caftan bleu", Mina, l'épouse, a un sens de l'humour et un côté fougueux qu'elle utilise pour protéger son mari, qui la considère comme son "roc". Elle est musulmane pratiquante et les téléspectateurs la voient prier à plusieurs reprises.

Halim est un homme déchiré. Il a une âme douce et est fier de son métier - il corrige un client sur la nuance exacte de bleu d'un tissu - tout en répondant aux besoins des consommateurs dans un monde en mutation, qui n'ont guère de patience pour le temps qu'il prend à broder à la main. Il aime sa femme, même s'il se glisse dans une cabine d'un bain public pour des rencontres sexuelles secrètes avec des hommes.

Une tension sexuelle s'installe entre lui et l'apprenti Youssef. Alors que la santé de Mina se dégrade, Youssef aide de plus en plus le couple, et une sorte de triangle amoureux se met en place.

Touzani a déclaré qu'il s'agissait d'un film sur "l'amour sous toutes ses formes". Cela inclut l'amour pour l'artisanat traditionnel de la broderie des caftans, avec des scènes sensuelles de tissus et de points.

"L'une des choses que je voulais montrer dans ce film, c'est la beauté de certaines traditions", a-t-elle déclaré. "Il y a d'autres traditions qui doivent être remises en question", a-t-elle ajouté, citant des scènes où Halim remet en question certains rituels d'enterrement.

Dans une scène, Halim demande le pardon de Mina, lui disant que toute sa vie il a essayé en vain de se débarrasser de "cette chose". Elle lui dit qu'elle est fière d'avoir été sa femme, puis repose sa tête sur son épaule.

Le fait d'être une femme de foi n'a pas empêché Mina de comprendre son mari, a expliqué Mme Touzani. "Nous avons tendance à dire : si tu es religieuse, tu ne peux pas être ceci ou cela. Je crois que nous pouvons être plusieurs choses à la fois, car nous sommes des êtres très complexes."

Smail, un militant marocain des droits LGBTQ qui s'identifie comme non binaire, a vu le film à l'étranger et a déclaré qu'il montrait que "l'amour est pour tout le monde". Demandant à être identifié par son prénom uniquement en raison de la sensibilité du sujet, Smail a ajouté : "Lorsque nous plaidons pour plus de libertés personnelles au Maroc, nous entendons dire que les gens ne l'accepteront pas ... mais à travers l'exemple de Mina, nous avons une lueur d'espoir parce que Mina est l'une des personnes".

Ahmed Benchemsi, porte-parole de Human Rights Watch, a déclaré que même si le nombre de personnes poursuivies pour des relations sexuelles avec des homosexuels au Maroc "est relativement faible" et que le sujet de l'homosexualité est moins tabou qu'auparavant, "la loi est toujours là et elle pèse sur la tête de tout le monde".

En ligne, avant la sortie au Maroc du film "Le Caftan bleu", certains ont salué la puissance et l'émotion du travail de Touzani, tandis que d'autres l'ont accusée de faire la cour à l'Occident et de satisfaire ses sensibilités au détriment de questions plus pertinentes pour les Marocains.

"Je ne fais pas de cinéma pour plaire à qui que ce soit", a déclaré Mme Touzani. "Je veux simplement être aussi fidèle que possible à mes personnages et aux histoires que je veux raconter."

"Adam", le premier long métrage de Touzani, raconte l'histoire de deux femmes dont les vies se croisent lorsque l'une accueille l'autre, une étrangère célibataire qui cherche un endroit où rester jusqu'à ce qu'elle accouche après être tombée enceinte. Elle parle de son intention de donner son bébé pour le protéger de la stigmatisation qui entacherait son avenir.

Le projet a été inspiré par les parents de Touzani, qui ont accueilli une femme qui s'est présentée à leur porte dans des circonstances similaires. Lorsque Touzani était enceinte de son fils, elle a ressenti "la violence" que cette femme a subie en devant renoncer à son bébé parce que "socialement, elle ne pouvait pas faire autrement".

Selon Cherqui Ameur, critique de cinéma, le fait d'aborder des sujets "dont on ne parle pas dans les sociétés arabes et islamiques" est un point commun entre "Adam" et "Le Caftan bleu". "Nous espérons réduire les tabous dans notre société en discutant de tous les sujets", a-t-il déclaré.

En 2015, "Much Loved", un film réalisé et écrit par Ayouch, dans lequel Touzani a travaillé à divers titres, a été interdit de sortie dans le pays. À l'époque, les autorités avaient accusé le film, qui mettait en scène des travailleuses du sexe, d'être offensant pour les femmes et les valeurs marocaines. Le film, dont des extraits ont été publiés en ligne, a suscité un tollé ; il a été défendu par certains au nom de la liberté d'expression et de l'intérêt humain, et critiqué par d'autres, qui ont jugé son langage grossier et ses scènes trop explicites.

Née à Tanger d'un père marocain et d'une mère maroco-espagnole, Mme Touzani, grande lectrice, a étudié le journalisme à Londres, mais s'est finalement tournée vers la réalisation de films.

Elle explique qu'elle est attirée par les histoires de personnes en marge de la société. À l'écran, elle veut leur donner la voix qu'ils n'ont peut-être pas et les possibilités qui n'existent peut-être pas dans la vie réelle.

"Ce sont ces personnes qui m'inspirent, qui me touchent, qui me hantent", a déclaré Mme Touzani. "Ce sont les personnes qui se frayent un chemin dans mon cœur et qui y restent naturellement sans que je le cherche."