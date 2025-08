Le défi de la préservation de l'histoire des Afro-Américains

Aux États-Unis, la ''Maison de Jackson'' installée dans le complexe Henry Ford qui abrite un musée à ciel ouvert. C'est dans ce bâtiment que Martin Luther King et d'autres ont mis au point une série de marches pacifiques de Selma à Montgomery, qui ont contribué à l'adoption de la loi de 1965 sur le droit de vote.

Des ouvriers à l’œuvre sur le chantier de la reconstruction d’un bungalow de 280 mètres à Greenfield Village. Il a été démonté puis transporté de l'Alabama jusqu’à ce mussée près de Detroit.

'' Il s'agissait d'une famille noire ordinaire de la classe moyenne à Selma qui a pris la décision très importante d'utiliser sa maison pour une cause'', explique Patricia Mooradian, Présidente-directrice générale de The Henry Ford.

Alors que l’administration Trump veut éradiquer ce qu'elle appelle les '' idéologies qui divisent'' et '' centrées sur la race ''. L’idée étant de minimiser l'impact culturel et historique de la race, du racisme et des Noirs américains.

Les archivistes sont en train de numériser et de cataloguer les 6 000 objets qu'il contient. Objectif, conserver ce vestige de la lutte pour l’égalité des droits aux États-Unis.

"Ils sont importants pour aider les gens en particulier les jeunes à comprendre, où nous sommes, comment nous en sommes arrivés là et les tactiques utilisées pour changer le monde.’’, affirme Amber Mitchell, Conservatrice de l'histoire des Noirs à la Henry Ford.

L’actuel locataire de la Maison Blanche a publié un décret intitulé « Rétablir la vérité et le bon sens dans l'histoire américaine », condamnant la Smithsonian Institution pour son « effort généralisé de réécriture de l'histoire » présumé. Or l’institut abrite le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaines.

"Je suis vraiment attristée par ce que je vois. Je pense que les musées sont une partie importante de notre culture et de notre patrimoine.", regrette Patricia Mooradian, présidente-directrice générale de The Henry Ford.

Mais cette volonté de préserver une partie de l’histoire du pays est menacée par les idées du président américain. Face à l’opposition du pouvoir, la bataille semble engagée.

"Nous continuerons à faire ce travail même si, peut-être, d'autres institutions ne veulent pas le faire ou ne le trouvent pas utile. Nous trouvons que c'est important et que cela fait partie de l'expérience américaine", déclare Jennifer Evans, directrice des expositions du musée Wright.

Une expérience qui malheureusement est loin de faire l’unanimité.