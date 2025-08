Mali : 4 routiers marocains libérés de djihadistes après 6 mois de captivité

Quatre chauffeurs routiers marocains, qui avaient été enlevés en janvier en Afrique de l'Ouest par le groupe État islamique et retenus captifs pendant plusieurs mois, ont été libérés dimanche soir, ont annoncé les autorités maliennes.

Les chauffeurs roulaient depuis 3 000 miles pour transporter du matériel électrique de Casablanca à Niamey, la capitale du Niger, avant d'être portés disparus le 18 janvier 2025 dans le nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger.

Le gouvernement malien a déclaré dans un communiqué lu à la télévision publique lundi soir que les chauffeurs routiers avaient été libérés "sains et saufs" dimanche soir.

Il a ajouté que les quatre hommes étaient détenus par l'État islamique dans la province du Sahel, un sous-groupe du groupe État islamique. La télévision publique malienne a diffusé une vidéo montrant les chauffeurs vêtus de vêtements traditionnels maliens en compagnie du chef de la junte, le général Assimi Goïta.

Le gouvernement malien a déclaré que leur libération avait été rendue possible grâce aux efforts coordonnés de l'Agence nationale de sécurité de l'État du Mali et des services de renseignement extérieurs du Maroc.

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre l'insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. À la suite de coups d'État militaires, les trois pays ont expulsé les forces françaises et se sont tournés vers les mercenaires russes pour obtenir de l'aide, mais la situation sécuritaire continue de se détériorer.

En mai, des combattants extrémistes ont enlevé deux ressortissants chinois lors d'une attaque contre un site d'exploitation aurifère artisanale au Mali. En février, les autorités marocaines ont déclaré avoir arrêté une douzaine de personnes qui prévoyaient de mener des attaques pour le compte du sous-groupe Province du Sahel de l'État islamique.

Le Maroc s'efforce de se présenter comme un leader régional et renforce ses liens avec les pays du Sahel. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, trois pays enclavés, ont déclaré soutenir une initiative marocaine leur accordant l'accès à l'océan Atlantique via ses ports.

L'année dernière, Rabat a négocié la libération de quatre agents des services secrets français détenus au Burkina Faso.