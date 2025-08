Kenya : alerte au cancer du foie, l'obésité et la malbouffe mis en cause

Un rapport alarmant publié par The Lancet, l’une des revues médicales les plus respectées au monde, tire la sonnette d’alarme : le cancer du foie progresse à une vitesse inquiétante, notamment au Kenya. Trois cas sur cinq seraient liés à des facteurs de risque évitables.

Parmi eux : l’hépatite B et C, l’alcool, mais surtout une pathologie en forte hausse : la stéatose hépatique métabolique, ou MASLD, liée à l’alimentation moderne.

Dans les zones rurales comme urbaines du pays, la consommation croissante de produits ultra-transformés, riches en sucre et en graisse, alimente une flambée de maladies du foie. Selon Dr Ahmed Kalebi, pathologiste principal à Dr Kalebi Labs, « la maladie métabolique du foie devient une maladie du pauvre, car les personnes les plus touchées sont celles qui consomment des aliments malsains sans en connaître les risques. Fanta, Coca et pain deviennent un déjeuner classique, néfaste. On considérait autrefois qu’un ventre rond symbolisait la richesse. Aujourd’hui, c’est le contraire. Il faut changer ce discours. »

Le phénomène n’épargne pas le continent. Julie Norman, politologue associée à l’UCL, note : « L’Afrique n’est pas à l’abri de l’épidémie d’obésité, à cause de l’occidentalisation de son mode de vie. On cumule les anciens facteurs de risque et les nouveaux liés à la mondialisation. »

D’ici 2050, The Lancet prévoit une augmentation de 75 % des cas de cancer du foie dans le monde, passant de 830 000 à 1,52 million par an. Le nombre de décès pourrait atteindre 1,37 million, si aucune politique de prévention ciblée n’est engagée.

Face à cette urgence sanitaire silencieuse, les experts appellent à intensifier la vaccination contre l’hépatite B, à réguler la publicité pour les produits transformés, et à promouvoir une alimentation locale, équilibrée et accessible. Le combat contre le cancer du foie pourrait bien se gagner… dans les assiettes.