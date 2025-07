Chine : des milliers de jeunes réunis à Pékin pour appeler à la paix

À l’occasion de la Conférence mondiale de la jeunesse pour la paix, plus de 3 000 jeunes venus de Chine et du monde entier ont lancé un appel commun au dialogue, à la coopération et à la solidarité face aux défis mondiaux.

La Conférence mondiale de la jeunesse pour la paix s’est tenue mardi à Pékin, rassemblant plus de 3 000 jeunes représentants de Chine et d’une cinquantaine de pays autour du thème « Ensemble pour la paix ». L’événement marque également le 80e anniversaire de la victoire de la Chine dans la guerre de résistance contre l’agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, le changement climatique et la désinformation, les participants ont souligné le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction d’un avenir pacifique et durable.

La conférence a débouché sur la publication d’une Initiative mondiale de la jeunesse pour la paix, un texte symbolique appelant les jeunes à : Être gardiens de la paix mondiale, Favoriser les échanges entre civilisations, Défendre une coopération internationale gagnant-gagnant, Agir face au changement climatique, Promouvoir la technologie au service du bien social.