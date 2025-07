Guerre Israël-Hamas : à Gaza, 20% des enfants en état de malnutrition

Selon un rapport récent des Nations Unies, plus de 2,6 milliards de personnes ont souffert de la faim en 2024, un chiffre alarmant qui illustre la gravité persistante de la crise alimentaire mondiale.

Parmi les zones les plus touchées, la bande de Gaza fait face à une situation humanitaire dramatique, où la malnutrition aiguë sévère menace la survie de nombreux enfants.

Dans ce territoire meurtri par près de deux ans de conflit, la dégradation des systèmes alimentaires est rapide et inquiétante. À Gaza, le petit Auday, orphelin de guerre, lutte pour survivre. Selon les médecins, il souffre de malnutrition aiguë sévère. Faible et peu réactif, il refuse le lait et les compléments nutritionnels essentiels à son rétablissement.

Le diagnostic de malnutrition sévère repose souvent sur des mesures simples, telles que la taille et le poids du bras, qui permettent d’évaluer l’état de dénutrition. Le Dr James Smith, médecin et maître de conférences à l’UCL, explique : "la malnutrition affecte toutes les fonctions physiologiques du corps, y compris la mobilité, la cognition et la capacité à lutter contre les infections. Souvent, c’est la combinaison de malnutrition et de maladies infectieuses qui conduit au décès. "

Vers une famine imminente ?

L’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), organisme soutenu par l’ONU, la FAO et l’OMS, établit des critères précis pour déclarer une famine officielle. Trois conditions doivent être réunies :

au moins 20 % des ménages en insécurité alimentaire extrême,

30 % des enfants souffrant de malnutrition aiguë,

un taux de mortalité dépassant un seuil critique.

Aujourd’hui, l’IPC alerte sur le fait que le pire scénario de famine est en train de se dérouler à Gaza. Bien qu’aucune déclaration officielle de famine n’ait encore été faite, les rapports font état de dizaines de décès liés à la faim, notamment parmi les enfants.

Une situation aggravée par la guerre et le blocus

Depuis le début du conflit, l’accès aux soins, à la nourriture et aux aides humanitaires est fortement restreint. Malgré les annonces de pauses humanitaires dans les combats et les largages aériens, les distributions restent insuffisantes et les convois humanitaires sont souvent pris d’assaut par des foules désespérées.

À l’hôpital Patient’s Friends de Gaza, l’un des rares établissements encore opérationnels, le service de malnutrition est débordé. Le Dr Smith, qui a travaillé sur place fin 2023 et début 2024, témoigne :

« La situation ne cesse de se dégrader. Nous voyions déjà des patients souffrant de malnutrition aiguë, mais la violence et le manque d’accès aux soins aggravent encore leur état. »

Des conséquences irréversibles

Le cas de Mohammed Khaled Aliwa, un enfant mort de faim faute d’avoir reçu une alimentation adéquate, illustre tragiquement l’ampleur de la crise. Sa mère, incapable de se procurer du lait, a dû le nourrir à l’eau, sans résultat. Son père, démuni, ne peut plus subvenir aux besoins essentiels de la famille.

Les experts préviennent que si aucune intervention rapide et massive n’est mise en place, les conséquences sur la santé et le développement des enfants seront irréversibles, avec des impacts durables sur la société.