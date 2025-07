Football : retour triomphal des championnes d'Europe en Angleterre

Après leur sacre en Championnat d'Europe dimanche, les footballeuses anglaises ont été reçues à Downing Street pour célébrer leur victoire.

L'Angleterre conserve son titre en battant l'Espagne, championne du monde, lors d'une séance de tirs au but en finale.

De retour en Angleterre, l'équipe s'est rendue à Londres, pour une réception organisée par la vice-première ministre Angela Rayner et la ministre des Sports Stephanie Peacock.

Angela Rayner, vice-premier ministre britannique a d’ailleurs déclaré :

“Vos performances ont inspiré la nation et porté le football féminin vers de nouveaux sommets. Kier (Starmer) adresse ses plus chaleureuses félicitations à toutes les joueuses, à tous les entraîneurs et à toutes les personnes qui ont aidé l'équipe à réaliser cet exploit historique”.

Pour Sarina Wiegman, sélectionneuse des Lionnes, c’est une victoire personnelle après un début difficile face à la France.

La technicienne néerlandaise qui disputait sa cinquième grande finale remporte ainsi son troisième championnat d’Europe des nations d’affilée.

Elle a appelé le gouvernement britannique à accorder plus “d'attention et d'accès au football pour toutes les filles”

“J'espère que nous continuerons à investir ensemble et à développer le football féminin, car nous ne voulons pas copier le football masculin sur le football féminin. Nous avons notre propre identité et notre propre spécialité. Nous l'avons encore montré lors de ce tournoi et j'espère que nous continuerons à le faire ensemble. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est un honneur et continuons à aller de l'avant” s’est-t-elle exprimée.

Après près d'un mois de compétition en Suisse, l'avion de l'équipe a atterri lundi après-midi à l'aéroport de Southend, dans le sud-est de l'Angleterre.

Mardi, un défilé de bus s’est tenu dans le centre de Londres, avec procession le long du Mall avant de s’achever avec une cérémonie devant le palais de Buckingham.