Guerre Israël-Hamas : à Jaffa, des manifestants réclament un cessez-le-feu

Des centaines de manifestants se sont rassemblés ce vendredi à Jaffa, dans le centre d'Israël, pour réclamer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et exiger la fin de la guerre dans l’enclave palestinienne.

Les manifestants scandaient des messages tels que : "Les enfants de Gaza meurent" ou encore "Arrêtez d'affamer Gaza".

"650 000 enfants de Gaza meurent de faim. Une personne saine d'esprit peut-elle accepter cela ? Aujourd'hui, nous nous levons pour dire non à cette injustice", dénonce Mohammad Mahamid, un manifestant.

Une manifestation se tient alors que les négociations entre Israël et le Hamas sont dans l’impasse. La nouvelle session de pourparlers entre les deux parties, organisée au Qatar, s'est conclue par un échec ce jeudi 24 juillet.

Bassem Naïm, représentant du Hamas, a déclaré vendredi qu'il avait été informé qu'une délégation israélienne partirait pour des consultations au début de la semaine prochaine.

Les négociations sur le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël devraient reprendre la semaine prochaine, alors que la guerre à Gaza approche de son 22e mois et que les experts avertissent que les Palestiniens sont au bord de la famine.

La déclaration du représentant du Hamas intervient un jour après que les États-Unis ont rappelé leur équipe de négociation présente au Qatar et après que l'envoyé spécial du président Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré que la dernière réponse du Hamas aux négociations montrait un "manque de volonté " de parvenir à une trêve.

Ces derniers jours, plus d'une vingtaine de pays occidentaux et plus d'une centaine d'organisations caritatives et de défense des droits de l'homme ont appelé à la fin de la guerre, critiquant sévèrement le blocus d'Israël et le nouveau modèle d'acheminement de l'aide mis en place.

Les organisations caritatives et les groupes de défense des droits de l'homme ont déclaré que même leur propre personnel avait du mal à se procurer suffisamment de nourriture.