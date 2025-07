De nouvelles traces d’hommes primitifs découvertes en Israël

Des archéologues ont trouvé les restes d'hommes primitifs datant d'environ 100 000 ans soigneusement disposés dans une fosse de la grotte de Tinshemet, en Israël.

Les objets trouvés près des dépouilles ont pu, selon les scientifiques, être utilisés lors de cérémonies d'hommage aux morts et pourraient nous éclairer sur la façon dont nos anciens ancêtres concevaient la spiritualité et la vie après la mort.

Pour les archéologues, il s’agirait peut-être de l’un des sites funéraires les plus anciens du monde.

Melanie Lidman, The Associated Press : "Je suis ici dans les grottes de Tinshemet, au centre d'Israël. Ce site archéologique, qui fait l'objet de fouilles depuis une dizaine d'années, est l'un des plus anciens sites funéraires connus au monde. On y trouve certains des fossiles humains les mieux conservés de l'ère préhistorique. Les archéologues pensent qu'il date d'il y a 110(000) à 100 000 ans et que c'est l'une des premières fois qu'ils savent que les humains ont commencé à enterrer leurs morts selon certains rituels, illustrant le début de l'émergence de croyances spirituelles. Cette zone est également connue comme un lieu de rencontre entre les premiers groupes d'hominidés, y compris les Néandertaliens et les Homo sapiens".

Les squelettes ont été découverts dans des fosses et soigneusement disposés en position fœtale, ce qui est connu comme une position d'enterrement, a déclaré Yossi Zaidner, l'un des directeurs des fouilles de Tinshemet et professeur d'archéologie à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Beaucoup ont été trouvés avec des objets, tels que des galets de basalte, des restes d'animaux ou des fragments d'ocre, un pigment rougeâtre fabriqué à partir de roches riches en fer.

Ces objets, dont certains proviennent de centaines de kilomètres, n'avaient aucune utilité pratique connue dans la vie quotidienne, et les experts pensent donc qu'ils faisaient partie de rituels destinés à honorer les morts.

Cette découverte des chercheurs de Tinshemet complète celles publiées en mars dans la revue Nature

Notamment, les restes des cinq premiers humains datant d'environ 110 000 à 100 000 ans, trouvé par les archéologues qui y travaillent depuis 2016.

La grotte de Tinshemet date du paléolithique moyen, environ 250 000 à 30 000 ans.

L'ère paléolithique, également connue sous le nom d'âge de pierre en raison de l'apparition des outils en pierre, a duré de 3,3 millions d'années jusqu'à il y a environ 10 000 ans.