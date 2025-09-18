L'importance de la justice économique pour la démocratie [Business Africa]

Un rapport récent de l'Open Society Foundations, rédigé par l'économiste et politologue Ndongo Samba Sylla, soutient que la démocratie en Afrique ne peut survivre sans justice économique.

L'étude met en évidence les défis structurels, notamment la dépendance monétaire liée au franc CFA et la répartition inégale des terres, comme facteurs d'inégalité qui affaiblissent les systèmes démocratiques.

"Pour les pays qui utilisent le franc CFA, leur monnaie est toujours contrôlée par le Trésor français", explique M. Sylla. "Sans souveraineté sur la politique monétaire, il est difficile de parvenir à une croissance durable. De même, dans des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, les inégalités extrêmes trouvent leur origine dans une répartition inéquitable des terres, qui limite la prospérité partagée."

Le Dr Sylla a également établi un lien direct entre la frustration des jeunes et la montée des manifestations populaires et des coups d'État militaires à travers le continent.

L'Afrique est un continent jeune, mais ses jeunes sont souvent exclus de l'élaboration des politiques. Dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les coups d'État ont gagné en popularité parce que les régimes démocratiques précédents n'ont pas réussi à assurer la sécurité ou à offrir des opportunités économiques. Les jeunes considèrent les gouvernements militaires comme une alternative viable, mais il reste à voir si cet espoir se traduira par un changement réel.

Le rapport appelle à aller au-delà de la démocratie libérale pour aller vers ce que Sylla appelle la "démocratie substantive", un système où la justice économique et la participation populaire vont de pair.

Égypte : les restes de luxe nourrissent les pauvres

Au marché Al-Wekala du Caire, des plateaux de restes provenant d'hôtels de luxe nourrissent discrètement des familles à faibles revenus. Pour de nombreux Égyptiens, cette chaîne alimentaire inhabituelle est devenue une bouée de sauvetage alors que la crise économique du pays s'aggrave.

Cette pratique souligne à la fois la résilience des communautés locales et la gravité d'une récession qui a poussé des millions de personnes vers la pauvreté. Autrefois symboles de luxe, les banquets des hôtels contribuent désormais à combler les besoins des familles qui ont du mal à se nourrir.

Nigeria : le télétravail en plein essor

Depuis la pandémie de 2020, l'Afrique s'est discrètement imposée comme une nouvelle frontière pour les nomades numériques. Le Nigeria, avec sa vaste population jeune et son écosystème technologique florissant, est en train de devenir rapidement un pôle de télétravail.

Les jeunes Nigérians, qui maîtrisent les technologies et sont désireux de saisir les opportunités mondiales, rejoignent de plus en plus l'économie mondiale des petits boulots. Mais les experts avertissent que la croissance du secteur dépasse les politiques et les infrastructures du pays.

Une connexion Internet fiable, une alimentation électrique stable et une législation du travail actualisée sont nécessaires si le Nigeria veut consolider sa place en tant que destination compétitive pour les travailleurs à distance. Kunle Babs nous en parle depuis Abuja.