La Chine "regrette" le retrait des USA de l'UNESCO

Deux ans après leur réintégration, au sein de l’Unesco, par l’ancien président Joe Biden, les États-Unis se retirent à nouveau de l’organisation. Une décision qui a fait réagir plusieurs pays, dont la Chine.

Les États-Unis ont récemment annoncé leur retrait de l'Unesco. Pour le porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères, le pays adopte un comportement qui n’est pas digne d’une grande nation.

"Nous avons noté que l'UNESCO et de nombreux pays ont regretté la décision des États-Unis de se retirer une fois de plus. C'est la troisième fois que les États-Unis se retirent de l'UNESCO, et ils sont depuis longtemps en retard dans le paiement de leurs cotisations. Ce n'est pas un comportement digne d'un grand pays responsable", a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le président Trump avait déjà initié la sortie des États-Unis de l’Unesco, lors de son premier mandat. Un retrait qui avait alors duré cinq ans.

La décision de retirer le financement et la participation seraient liées à plusieurs préoccupations a fait savoir le pays. La Maison Blanche a cité des motifs similaires à ceux qu'elle avait exprimés en 2018, estimant que la participation des États-Unis n'était pas dans son intérêt national et accusant l'organisation de promouvoir un discours anti-israélien.