Pharrell Williams nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO

La musique, la mode et désormais l’engagement humanitaire : Pharrell Williams, artiste américain de renommée mondiale, a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour l’éducation artistique et l’entrepreneuriat.

Lors d’une cérémonie organisée mardi à Paris, le créateur du tube Happy a exprimé sa volonté de rassembler les jeunes générations et les communautés marginalisées pour bâtir un avenir plus solidaire.

« Nous sommes en pleine crise en tant qu’espèce. Nous sommes tellement divisés ! Je mise sur la jeunesse et sur les marginalisés pour s’unir et réaliser qu’ensemble, nous sommes beaucoup plus forts », a-t-il déclaré.

Dans ce rôle, Pharrell Williams soutiendra les initiatives de l’UNESCO, notamment en faveur de la jeunesse et des artistes, avec un accent particulier sur l’Afrique. Audrey Azoulay, directrice générale de l’organisation, a salué l’arrivée de cette figure influente : « De nombreuses occasions seront appropriées : la Journée internationale du jazz, les programmes de mentorat ou encore les initiatives en Afrique, qui est une priorité pour l’UNESCO. »

Pharrell Williams rejoint une liste prestigieuse d’ambassadeurs de bonne volonté, parmi lesquels le musicien Herbie Hancock et l’artiste brésilien Vik Muniz.

Cette nomination intervient alors que l’UNESCO cherche à accroître sa visibilité à travers des figures emblématiques. Avec son influence mondiale et son engagement pour l’éducation et l’inclusion, Pharrell Williams incarne cet objectif, marquant également une nouvelle étape dans la réintégration des États-Unis à l’agence après leur retrait en 2017.