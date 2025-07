La ministre mozambicaine des affaires étrangères et de la coopération, est revenue ce mardi sur l'impact du conflit en Ukraine sur l'Afrique. En visite de travail en Russie, Maria Manuela Lucas s'est entretenue avec son homologue russe Serguei Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi que son pays était prêt à examiner toute demande d'assistance en matière de défense lors de sa rencontre avec le ministre mozambicain des Affaires étrangères à Moscou.

"Nous avons confirmé que nous étions prêts à examiner toutes les demandes de nos amis mozambicains sur les questions liées à la nécessité de renforcer leur capacité de défense et leur potentiel dans le domaine de la lutte contre le terrorisme", a déclaré M. Lavrov lors de sa rencontre avec Maria Manuela Lucas.

M. Lavrov a également critiqué les dirigeants de l'OTAN, en faisant référence à leur avertissement selon lequel des forces pourraient s'emparer de la région de Kaliningrad.

"Toutes les tentatives, telles que celles dont menacent actuellement les ministres allemands de la défense, par exemple, en déclarant qu'ils seront prêts à tuer des soldats russes. Les déclarations des dirigeants de l'OTAN selon lesquelles ils sont sur le point d'écraser préventivement la région de Kaliningrad. Il s'agit probablement, pour toute personne normale, et a fortiori pour une personne normale, d'un signal très alarmant concernant les plans concoctés à Bruxelles, à Berlin et, bien sûr, à Paris et à Londres", a-t-il déclaré.