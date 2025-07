USA : vers une divulgation de nouveaux documents dans l'affaire Epstein ?

L’affaire Jeffrey Epstein, un souci pour la Manche Blanche ? Sous le feu des critiques, l’administration Trump demande la divulgation des documents relatifs au dossier de ce magnat de la finance, accusé de pédocriminalité et de trafic sexuel concernant des adolescents.

La pression vient des partisans même du président américain. Trump ayant promis de faire la lumière sur le sujet lors de sa campagne électorale. Pour beaucoup, le président américain est pris dans son propre piège.

"La saga Jeffrey Epstein se poursuit. Le dernier développement en date nous vient du procureur général Pam Bondi, qui a indiqué dans une déclaration qu'elle allait demander la levée des scellés sur les témoignages du grand jury dans cette affaire. Il s'agit là d'un développement assez inhabituel. Par définition, les dépositions du grand jury sont censées être secrètes, à la fois pour protéger les récits et les identités des témoins et la réputation des personnes qui ne sont pas inculpées. Mais dans le cas présent, le procureur général déclare qu'il va demander à la cour de le faire. On ne sait pas encore quand ni même si ces dossiers seront rendus publics.’’ , explique Eric Tucker de The Associated Press.

Mais même si ces dossiers finissent par être rendus publics, il est loin d'être certain qu'ils apaiseront les critiques furieux des promesses non tenues de l'administration de faire toute la transparence sur les preuves contre le riche financier.

Jeffrey Epstein s’est suicidé en détention en 2019, rendant impossible la tenue de son procès.