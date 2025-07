RDC : que retenir de la déclaration de principe signée à Doha ?

Ce samedi, à Doha, une déclaration de principes a été signée entre le gouvernement congolais et les rebelles de l’Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo (AFC)/M23.

Ce texte s’inscrit dans la continuité de l’accord de paix final signé en juin dernier entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, sous médiation américaine.

Un engagement vers un cessez-le-feu permanent

Les parties se sont notamment engagées à respecter un cessez-le-feu permanent et à conclure un accord de paix global au plus tard le 18 août 2025. Cette déclaration vise à mettre un terme aux décennies de conflits armés qui déchirent l’est de la RDC.

Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministre d’État qatari aux Affaires étrangères, a souligné l’importance de cette déclaration :

« La Déclaration de principes signée aujourd’hui marque une étape essentielle vers des négociations directes en vue d’une paix globale. Elle vise à s’attaquer aux causes profondes du conflit, avec un engagement clair en faveur d’une mise en œuvre responsable des dispositions de l’accord. »

Souveraineté et contrôle territorial : des points cruciaux

L’accord de juin, rappelé lors de cette rencontre à Doha, engage la RDC et le Rwanda à respecter mutuellement leur souveraineté et leurs frontières. Ce point est particulièrement sensible, car Kinshasa accuse régulièrement Kigali d’occuper illégalement une partie de son territoire.

Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis pour l’Afrique et pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, a insisté sur cet aspect :

« L’un des éléments les plus cruciaux de la Déclaration de principes est la réaffirmation du contrôle et de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire, une norme universelle, indépendamment du président, du gouvernement ou des institutions en place. Pourtant, le conflit se poursuit. Il est donc indispensable de maintenir ce dialogue et de faire preuve de persévérance. »

Vers la fin des hostilités et la stabilisation de la région

Outre l’engagement à un cessez-le-feu durable, l’accord prévoit le désarmement des groupes armés présents dans l’est de la RDC, notamment le puissant groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda.

La coopération sécuritaire entre Kinshasa et Kigali sera renforcée, avec la mise en place de mécanismes de suivi pour garantir la mise en œuvre des accords et résoudre pacifiquement les différends.

Enfin, la déclaration encourage une collaboration politique et économique afin de favoriser la stabilité et le développement dans une région riche en ressources mais marquée par une crise humanitaire grave.