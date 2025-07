Kenya : les réfugiés face aux coupes budgétaires de l'USAID

Les deux principaux camps de réfugiés du Kenya sont durement touchés par les coupes budgétaires de l'USAID.

Des entrepôts vides - c'est la triste réalité dans les magasins de stock de nourriture du Programme alimentaire mondial dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya.

"Voici l'un des entrepôts où nous conservons les céréales. Il est complètement vide", déclare Colin Buleti, Programme alimentaire mondial, Kakuma.

Les stocks des entrepôts ayant été réduits à 25 %, ces lentilles en provenance des États-Unis font partie des dernières réserves pour l'ensemble du camp de réfugiés. Depuis que le principal donateur du PAM, les États-Unis, a cessé son financement en février, plus aucune nourriture n'est arrivée.

Situé dans la partie nord du Kenya, très aride, Kakuma accueille plus de 300 000 réfugiés originaires de pays comme le Sud-Soudan, la Somalie et la RDC. Comme il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, le PAM a dû réduire considérablement les rations alimentaires. En août, plus d'un tiers des réfugiés ne recevront aucune nourriture.

Regina Ngole, qui a fui la guerre au Sud-Soudan, nous montre la nourriture pour sa famille de 7 personnes. Quelques feuilles qu'elle a cueillies ce jour-là. Le riz, l'huile et les lentilles qu'elle a reçus du PAM pour juin et juillet sont déjà épuisés.

"Elle tombe souvent malade. Il n'y a pas de nourriture et pour le moment, nous vivons dans la faim", explique Regina Ngole, réfugiée du Sud-Soudan.

Son enfant de deux ans a été hospitalisé à plusieurs reprises pour malnutrition sévère, c'est pourquoi un agent de santé communautaire est venu la voir. Sa santé s'est améliorée, mais la question est de savoir pour combien de temps.

Si certains réfugiés ont créé des entreprises ou des emplois dans le camp, la plupart d'entre eux dépendent des rations alimentaires.

Comme il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, les plus démunis se sont vu promettre une petite somme d'argent pour le mois venir.

Mais les coupes se font déjà sentir partout. Dans l'hôpital principal du camp, de plus en plus d'enfants des réfugiés, et même de la population kényane locale, qui vit parmi eux, sont admis.

Le manque de nourriture et de suppléments pour les mères et les enfants signifie que les enfants sont moins résistants aux cas graves de malaria, d'infections de l'estomac ou des voies respiratoires.

"Le nombre le plus élevé de décès que nous ayons enregistré était en fait au mois de mars - nous avons enregistré 15 décès dans ce service particulier, ce qui montre à quel point nous avons été pris au dépourvu par le nombre croissant de patients que nous voyons dans ce service particulier", explique Kefa Otieno, Chef d'hôpital, Comité international de secours.

Les signes de financement américain continuent d'orner chaque coin du camp. Pourtant, les prochains mois s'annoncent sombres.

Le PAM espère de nouvelles livraisons de la part d'autres pays donateurs. Mais pour l'instant, il se prépare à faire passer le message difficile aux réfugiés, à savoir qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde.