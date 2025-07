France : Bayrou fortement critiqué pour ses orientations budgétaires

A la recherche des pistes pour économiser 43,8 milliards d’euros l’année prochaine, le Premier ministre français invite le pays à ‘’ travailler plus’'' et propose une année blanche entre autres. Ses mesures font polémique.

Mardi il a proposé de supprimer deux jours fériés du calendrier en France. Pour François Bayrou, la mesure permettra de faire des économies grâce aux recettes fiscales générées par l'activité économique.

Dans la ligne de mire du chef du gouvernement français, une fête religieuse et une date en lien avec la victoire sur les Nazis.

"Il faut que l'ensemble de la nation travaille davantage pour produire et que l'activité globale du pays soit plus importante tout au long de l'année, pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc de supprimer deux jours fériés pour l'ensemble du pays. Je cite en exemple, mais je suis ouvert à d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai qui est devenu un véritable gruyère des jours fériés, où l'on saute d'un long week-end à l'autre, et qui est déjà, comme on dit, un mois qui précède les vacances. Ce sont des propositions", a déclaré François Bayrou.

Outre les jours fériés, Bayrou a aussi annoncé une blanche en autres, ces propositions suscitent de nombreuses critiques. La Confédération générale du travail dénonce des mesures injustes et dangereuses. Des partis d’opposition menacent de censurer le gouvernement.