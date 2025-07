Football : l'Ivoirien Yan Diomande signe pour le RB Leipzig

Leipzig a recruté Yan Diomande, jeune international ivoirien, en provenance de l'équipe espagnole de deuxième division Leganés.

Yan Diomande, 18 ans, a signé un contrat jusqu'en juin 2030, a indiqué mercredi le club de Bundesliga. L'Ivoirien n'a passé qu'une saison à Leganés après avoir quitté l'AS Frenzi, un club basé en Floride. Il a fait ses débuts en championnat contre le Real Madrid et a marqué deux buts en 10 apparitions en Liga pour Leganés, mais n'a pu empêcher la relégation du club à la fin de la saison.

"C'est un ailier gauche doté d'une vitesse exceptionnelle, de dribbles puissants, de qualités athlétiques et d'un véritable sens du but. De plus, il n'abandonne jamais un ballon et joue avec un grand esprit d'équipe. Avec ces qualités, il correspond parfaitement au type de football que nous voulons pratiquer cette saison", a déclaré le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schäfer.