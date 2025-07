Espagne : 8 interpellations après des émeutes racistes à Torre-Pacheco

En Espagne, huit personnes ont été interpellées lundi par la police. C'était à la suite de violents affrontements qui ont éclaté entre des groupes d'extrême droite, des habitants et des migrants à Torre-Pacheco.

Il s'agit d'une ville du sud-est du pays. Les émeutes dans la région de Murcie, ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche après qu'un résident en âge avancé a été battu en début de semaine par des inconnus.

Ce drame a conduit les groupes d'extrême droite à appeler à se venger de l'importante communauté d'immigrés de la région.

La motivation de l'attaque initiale reste encore à déterminer. Les médias locaux font état de cinq blessés lors des affrontements.

Parmi les personnes arrêtées figurent deux personnes qui seraient liées à l'agression de l'homme âgé et plusieurs autres impliquées dans les troubles de la fin de semaine dernière, selon Mariola Guevara, représentante du gouvernement central en Murcie, sur X.

Six Espagnols et un résident nord-africain ont été placés en détention pour les agressions, les dommages et les troubles, a déclaré Mme Guevara. Les deux autres personnes arrêtées avaient aidé l'auteur de l'agression contre l'homme âgé, a-t-elle précisé.

Une importante présence policière a été mise en place à Torre-Pacheco, qui compte environ 42 000 habitants. Environ un tiers de ses habitants sont d'origine étrangère, selon les chiffres du gouvernement local.

Un grand nombre de migrants travaillent également dans les environs comme journaliers dans l'agriculture, un des principaux moteurs de l'économie régionale.