Afrique du Sud : pionnière de la bière, Apiwe Nxasani-Mawela ouvre une académie

Faire de la bière n'est pas qu'un métier d'hommes : en Afrique du Sud, Apiwe Nxasani -Mawela, tente de bousculer ce stéréotype ancré dans l'imaginaire collectif.

Depuis 2007, près de Johannesburg, Apiwe Nxasani -Mawela,** cette diplômée en microbiologie, brasse de la bière, un savoir-faire qu'elle transmet le plus souvent à des femmes inscrites dans son académie. Ici, les étudiantes apprennent les techniques de brassage allant du maltage en passant par la fermentation jusqu'à l'obtention de cette bière pâle parfaite.

"Je voulais m'assurer qu'en tant que première femme noire à posséder une brasserie en Afrique du Sud, je ne sois ni la première ni la dernière", explique-t-elle.

Dans la brasserie Tolokazi de Nxusani-Mawela Les étudiantes passeront six mois à explorer les variétés de bière, tant internationales qu'africaines, avant de passer six autres mois en stage. Sa fondatrice souhaite ouvrir l'industrie sud-africaine de la bière, qui pèse plusieurs milliards de dollars, à un plus grand nombre de Noirs et de femmes.

En Afrique du Sud, l'on a n'a jamais oublié les Shebeen Queens, ces brasseuses clandestines sous l'apartheid qui brassaient et distillaient la bière faite à base de malt, de maïs et de sorgho. Même si des années plus tard, les femmes ont été éclipsées , pour l'étudiante Lehlohonolo Makhethe , il s'agit juste d'un retour à la normale : "les femmes sont les premières brasseuses du monde. Je ne sais donc pas comment ce secteur a été dominé par les hommes. Je préfère donc dire que nous revenons à nos racines en tant que femmes et que nous faisons ce que nous avons commencé."

Si Nxusani-Mawela enseigne toutes sortes de styles de brassage, elle s'est également donné pour mission de préserver la bière sud-africaine traditionnelle pour la prochaine génération. Sa bière Wild African Soul, produite en collaboration avec la société de bière artisanale Soul Barrel Brewing, a été championne de la Coupe d'Afrique des bières en 2025.