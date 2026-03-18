Chine : le salon international de l'IA et de la robotique ouvre ses portes à Pékin

Le salon de la robotique de Pékin attire les foules sur trois jours en célébrant l'intelligence incarnée : une approche permettant aux robots de percevoir leur environnement grâce à des capteurs, d'agir via des systèmes mécaniques et d'apprendre continuellement par interaction directe avec le monde réel. Plus de 600 exposants y présentent leurs innovations sur 35 000 m². Dans le hall Chaoyang, des robots médicaux intégrant les principes de la médecine traditionnelle chinoise examinent langue et pouls des visiteurs, attirant un large public. La Société d'intelligence artificielle de Pékin et ses partenaires industriels sont à l'origine de l'événement qui se poursuit jusqu'au 20 mars avec forums et démonstrations en direct. Au programme : robots humanoïdes pratiquant les arts martiaux, quadrupèdes sur parcours d'obstacles, dispositifs de sauvetage sous-marin. Certains systèmes démontrent un apprentissage IA en temps réel, d'autres simulent la navigation en zéro gravité. Ce salon illustre la volonté chinoise d'intégrer l'IA dans la santé, l'industrie manufacturière et les services, dans un contexte de compétition mondiale accrue en robotique.