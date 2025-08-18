Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Madagascar : l'industrialisation au cœur du sommet de la SADC

Le sommet d'Antananarivo s'est concentré sur le renforcement des capacités industrielles et la modernisation de l'agriculture.   -  
Copyright © africanews
South African Presidency
By Rédaction Africanews

and AP

Madagascar

Antananarivo accueille le 45ᵉ sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Le président Andry Rajoelina succède à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et appelle à la solidarité régionale, dans un contexte de tensions politiques internes.

Le 45ᵉ sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC s’est ouvert dimanche dans la capitale malgache.

Pour la première fois, Madagascar assume la présidence tournante de l’organisation régionale, avec à sa tête le président Andry Rajoelina. Dans son discours d’acceptation, il a plaidé pour le renforcement de la résilience économique, la stabilité politique et le développement durable, en insistant sur la nécessité de réduire la dépendance extérieure.

Les dirigeants des seize États membres examinent des dossiers stratégiques : industrialisation, transformation agricole, sécurité alimentaire, transition énergétique et climat.

Sous le thème « Faire avancer l’industrialisation », la SADC ambitionne de tripler la part du secteur manufacturier dans son PIB d’ici 2030.

Mais ce sommet qualifié d’historique se tient dans un climat tendu à Madagascar : l’opposition dénonce un contexte politique dégradé et une pauvreté persistante, alors que le chef de l’État présente cet événement comme une opportunité majeure pour le pays et pour la région.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.