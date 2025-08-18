Madagascar : l'industrialisation au cœur du sommet de la SADC

Antananarivo accueille le 45ᵉ sommet de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Le président Andry Rajoelina succède à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et appelle à la solidarité régionale, dans un contexte de tensions politiques internes.

Le 45ᵉ sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC s’est ouvert dimanche dans la capitale malgache.

Pour la première fois, Madagascar assume la présidence tournante de l’organisation régionale, avec à sa tête le président Andry Rajoelina. Dans son discours d’acceptation, il a plaidé pour le renforcement de la résilience économique, la stabilité politique et le développement durable, en insistant sur la nécessité de réduire la dépendance extérieure.

Les dirigeants des seize États membres examinent des dossiers stratégiques : industrialisation, transformation agricole, sécurité alimentaire, transition énergétique et climat.

Sous le thème « Faire avancer l’industrialisation », la SADC ambitionne de tripler la part du secteur manufacturier dans son PIB d’ici 2030.

Mais ce sommet qualifié d’historique se tient dans un climat tendu à Madagascar : l’opposition dénonce un contexte politique dégradé et une pauvreté persistante, alors que le chef de l’État présente cet événement comme une opportunité majeure pour le pays et pour la région.