Afrique du Sud : les PME face aux défis qui freinent leur développement

Alors que la confiance des entreprises sud-africaines atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans, les inquiétudes se multiplient quant à la viabilité à long terme des petites et moyennes entreprises (PME) qui doivent déjà faire face à des coupures d'électricité, à des contraintes de financement et à une bureaucratie rigide.

Le ralentissement reflété dans les récentes données PMI se manifeste en temps réel dans le paysage commercial du pays, en particulier dans les villes de second rang et les townships.

"Les PME sont le fondement de la croissance de toute économie... mais en Afrique du Sud, elles sont freinées par les défaillances des infrastructures, la corruption et le manque d'accès au financement. [...]La lourdeur des formalités administratives et des règles de conformité a découragé de nombreuses entreprises", a expliqué David Uwah, directeur du développement commercial.

Comme de nombreuses PME appartenant à des Noirs dépendent fortement des contrats publics, les experts insistent sur la nécessité de diversifier les activités et de créer des sources de revenus durables.

"J'ai toujours plaidé pour que les PME canalisent leurs bénéfices vers des secteurs tels que l'agriculture, l'immobilier, la fabrication et le franchisage. [...]De cette façon, non seulement nous créons des emplois, mais nous assurons également la viabilité à long terme de l'entreprise", a indiqué David Uwah.

De nouveaux appels sont lancés au gouvernement et aux entreprises pour qu'ils suppriment les obstacles politiques, investissent dans les économies des townships et élargissent l'accès aux ressources financières pour les entrepreneurs locaux.