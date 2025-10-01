La Fête de la bière à Munich rouvre après des menaces d'attentat

La Fête de la bière de Munich a finalement rouvert ses portes ce mercredi 1er octobre à 17h30 après plus de sept heures de fermeture. L’Oktoberfest avait été placé sous haute vigilance en raison de menaces évoquées dans une lettre retrouvée près du corps d’un homme de 57 ans, suspecté d’avoir incendié une maison au nord de la ville. L’individu aurait blessé sa mère et sa fille avant de se donner la mort. Sur place, les secours ont découvert des pièges explosifs, plusieurs voitures calcinées et des habitations évacuées. Les autorités privilégient la piste d’un conflit familial, tout en poursuivant des vérifications par précaution dans Munich.