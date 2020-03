Nigéria : le choix de la bière traditionnelle [Grand Angle]

Au Nigéria, la bière locale connaît un véritable boom, de plus en plus réclamée par des clients à la recherche d’une option moins chère. Le burukutu, qui a ses racines dans le peuple Jukun du centre et du nord du pays, est consommé par toutes les couches de la société et sert de point de ralliement important pour les rendez-vous entre amis.