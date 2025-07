Des Kényans mécontents du président William Ruto tiennent des pancartes proclamant "WANTAM", un slogan qui illustrent leurs efforts pour le disgracier en tant que dirigeant "à mandat unique".

Ils affirment que M. Ruto doit quitter la présidence à l'expiration de son mandat en 2027. D’autres, estiment que trois ans c’est déjà beaucoup, et veulent le voir partir.

M. Ruto a déclaré que de nouveaux impôts étaient nécessaires pour faire fonctionner le gouvernement.

Il a survécu au mouvement de protestation contre les impôts l'année dernière, lorsque des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour tenter, en vain, de le forcer à démissionner. Lors de l'incident le plus violent, qui a fait au moins 22 morts, les manifestants ont saccagé et tenté d'incendier le bâtiment du parlement dans la capitale, Nairobi.

« Je n'ai pas l'impression qu'ils soient ouverts à la critique parce que dès que vous mentionnez certaines choses, vous disparaissez. Je n'ai donc pas l'impression qu'ils veulent qu'on leur dise comment ils font ou comment ils devraient faire les choses. Ils ne sont donc pas réceptifs. Ils ne veulent pas que nous leur fassions part de nos commentaires », a expliqué Eileen Muga, enseignante au chômage.

« Jusqu'à ce que nous décidions nous-mêmes de devenir le changement que nous voulons en tant que jeunes et en tant que personnes, parce que le système ne fonctionnera jamais pour nous, c'est tout. Plus tôt nous nous en rendons compte, mieux c'est. Le système ne nous aidera jamais et ne changera rien. Nous devons donc le faire pour nous-mêmes. », a expliqué Peter Kairu, étudiant .

Le cinquième président du Kenya est devenu un dirigeant impopulaire à peine deux ans après avoir proposé des mesures fiscales agressives que beaucoup considèrent comme une trahison de sa promesse de campagne de soutenir les classes populaires.

« La génération Z et les milléniaux, où certains d'entre nous se retrouvent, se sentent d'abord exclus et, deuxièmement, ce gouvernement a été élu sur la base d'une économie ascendante pour élever ceux qui sont défavorisés, ceux qui survivent avec 1 dollar par jour et être en mesure de s'élever au moins. Mais il est clair que le discours sur les escrocs a disparu dès que le président William Ruto a pris le pouvoir. », a dit Eric Nakhurenya, analyste politique du gouvernement .

Le président kényan doit maintenant faire face à une nouvelle vague de protestations, provoquée tout récemment par la mort d'un blogueur en garde à vue.

De nombreux Kényans ont considéré cet incident comme symptomatique de la mauvaise gouvernance du pays, le président autoritaire contrôlant fermement le pouvoir législatif et l'appareil de sécurité.