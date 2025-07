L'Éthiopie achève la construction du mega-barrage controversé sur le Nil

Le Premier ministre éthiopien a annoncé jeudi l'achèvement du barrage hydroélectrique controversé de son pays sur le Nil. L'Égypte s'oppose depuis longtemps à ce barrage, craignant qu'il n'épuise sa part des eaux du Nil.

L'Égypte a qualifié ce barrage, connu sous le nom de Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, de menace existentielle, car le pays le plus peuplé du monde arabe dépend presque entièrement du Nil pour son approvisionnement en eau agricole et pour ses plus de 100 millions d'habitants.

L'Éthiopie conteste cette suggestion et insiste sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'autorisation étrangère pour construire le barrage qu'elle considère comme essentiel à son développement.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors de son discours aux parlementaires jeudi, a déclaré que son gouvernement « préparait son inauguration officielle » en septembre.

« Bien que certains estiment qu'il devrait être interrompu avant cette date, nous réaffirmons notre engagement : le barrage sera inauguré », a-t-il déclaré.

Abiy Ahmed a déclaré que son pays « reste déterminé à garantir que notre croissance ne se fasse pas au détriment de nos frères et sœurs égyptiens et soudanais ».

L'Éthiopie et l'Égypte tentent depuis des années de trouver un accord concernant le barrage de 4 milliards de dollars, dont la construction a débuté en 2011.

Le barrage, situé sur le Nil Bleu, près de la frontière soudanaise, a commencé à produire de l'électricité en 2022. Le projet devrait produire à terme plus de 6 000 mégawatts d'électricité, soit le double de la production actuelle de l'Éthiopie et suffisamment pour faire de ce pays d'Afrique de l'Est de 120 millions d'habitants un exportateur net d'énergie.