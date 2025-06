Le ladoum encore élu plus beau mouton du Sénégal

À Guediawaye, près de Dakar, c'est l'un des concours qui a pignon sur rue. Il permet de désigner le plus beau mouton de tout le pays.

Et chaque année, le gagnant est issu d'une même race. Une race appelée Ladoum, née d'un mélange de deux espèces nommées toubaire de Mauritanie et balibali du Mali. Niang Ballo , le mouton de Wane a pour la sixième fois remporté le titre du plus beau mouton.

Le prix du ladoum varie selon de nombreux critères. Même si les éleveurs ne reçoivent qu'une modique somme en cas de victoire, cependant ce titre accroît la valeur de leur bête, une notoriété qui peut très vite agir sur son prix d'achat. Maniane Ndaw est une éleveur dont le mouton Alou, âgé de 18 mois, a remporté le prix du meilleur mâle junior samedi.

Contrairement aux autres espèces, les ladoums ne sont pas nourris pour l'abattage, ils sont utilisés à des fins d'élevage pour embellir d'autres races. Divers concours sont organisés dans presque toutes les régions pour choisir le beau ladoum.