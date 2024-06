Sénégal : le mouton ladoum à l'honneur à l'approche de l'Aïd Al-Adha

À l'approche de l'Aïd al-Adha, les musulmans du monde entier se préparent à célébrer, et au Sénégal, les plus prestigieux moutons élevés localement ont leur moment de gloire.

Les moutons Ladoum, pouvant valoir des dizaines de milliers de dollars, mènent une vie de luxe dans des salons spéciaux où ils sont choyés : massages, toilettage et alimentation avec des seringues pleines de vitamines font partie de leur quotidien.

Lors de l'Aïd al-Adha, les musulmans sacrifient un mouton pour commémorer le récit coranique d'Abraham prêt à sacrifier Ismaël en signe d'obéissance à Dieu. Cependant, comme le fils d'Abraham, les précieux moutons du Sénégal seront épargnés.

Le majestueux mouton Ladoum peut peser jusqu'à 180 kilogrammes et a rendu célèbre cette nation côtière d'Afrique de l'Ouest parmi les éleveurs. Reconnaissables à leur fourrure blanche éclatante et leurs cornes symétriques, ces animaux sont le plus souvent achetés pour l'élevage de prestige et les concours de beauté, et non pour être consommés.

Au Sénégal, très peu de personnes peuvent se permettre un Ladoum. D'une valeur pouvant atteindre 70 000 dollars, le mouton est le symbole ultime de prestige social dans un pays où le PIB par habitant ne dépasse pas 1 600 dollars.

Après des années d'inflation record, beaucoup peinent à acheter un mouton ordinaire, dont les prix commencent à partir d'environ 280 dollars.

Balla Gadiaga, homme d'affaires et éleveur, entretient une relation étroite avec ses moutons, qu'il masse pendant des heures par jour, affirmant que cela les aide à grandir. Il ne vendrait pas son Ladoum le plus cher pour moins de 40 millions de francs CFA, soit plus de 65 000 dollars.

À côté, Moustapha Seck s'occupe des moutons de sa famille, dont son précieux Ladoum nommé Sonko, du nom du nouveau Premier ministre du pays.

Sonko le mouton est né l'année dernière, alors que son homonyme, Ousmane Sonko, était encore un leader de l'opposition emprisonné et semblait loin de diriger le pays. Pour Seck, la naissance de Sonko le mouton symbolisait l'espoir en un avenir meilleur.

La tradition et la symbolique entourant ces moutons font partie intégrante de la célébration de l'Aïd al-Adha au Sénégal, où ces animaux sont bien plus que de simples bêtes d'élevage, mais des icônes de prestige et d'espoir pour de nombreux éleveurs.