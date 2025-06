Conflit Israël-Iran : Téhéran découvre l'ampleur des dégâts

Profitant de l’arrêt des hostilités entre l'Iran et Israël, des Iraniens retournent chez eux p récupérer quelques objets.

Sur place, ces familles découvrent l’ampleur des dégâts subit par leurs maisons. Selon le gouverneur de Téhéran, plus de 120 maisons ont été complètement détruites et plus de 500 autres fortement endommagées. Des années de dur labeur gâchées par des bombardements de l’armée israélienne.

"Ils ont frappé les bâtiments. Il ne reste que des décombres. Il ne reste rien d'autre. C'était notre maison, maintenant c'est un tas de poussière"., raconte Mehdi Ferdowsi, habitant de Téhéran.

Les populations nettoient leurs maisons, ou ce qu’il en reste. Le cessez-le-feu est entré en vigueur mardi, au 12e jour de la guerre entre Israël et l'Iran.

"A quoi sert un cessez-le-feu s'il est violé ? Ils ? (les Israéliens) cherchaient juste un prétexte pour montrer leur force. Je ne pense pas qu'ils aient gagné quoi que ce soit. Ils voulaient juste détruire un tas de bâtiments. Ils ont vu la puissance des armes iraniennes. L'Iran ne manque pas d'armes. L'Iran aurait pu les frapper davantage, mais il ne voulait pas que la population souffre davantage.’’ , s'interroge Masoumeh, habitante de la capitale iranienne.

Au cours de ces 12 jours de guerre, au moins 28 personnes ont été tuées en Israël et plus de 1 000 ont été blessées, selon les autorités.

Téhéran a estimé mardi à 606 le nombre de morts en Iran et à 5 332 le nombre de blessés. Le groupe d'activistes des droits de l'homme, basé à Washington, a publié mercredi des chiffres suggérant que les frappes israéliennes sur l'Iran avaient tué au moins 1 054 personnes et en avaient blessé 4 476.

Le groupe, qui a fourni des chiffres détaillés sur le nombre de victimes lors de plusieurs vagues de troubles en Iran, a indiqué que 417 des personnes tuées étaient des civils et 318 des membres des forces de sécurité.