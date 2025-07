Objectifs de développement durable : quel bilan à 5 ans de l’échéance ?

Dans un rapport publié cette semaine, l’ONU dresse un bilan des 17 projets inscrits dans les objectifs de développement durable. Malgré des avancées considérables, le but final est loin d’être atteint.

Selon un rapport publié cette semaine, seulement 35 % des projets inscrits dans les objectifs de développement durable (ODD) sont sur la bonne voie, tandis que près de la moitié sont au point mort et 18 % ont même régressé.

Au cours de la dernière décennie, depuis l'adoption de l'Agenda 2023 pour le développement durable, des progrès notables ont été accomplis dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de la connectivité numérique, selon le "Rapport 2025 sur les objectifs de développement durable".

Les nouvelles infections au VIH ont diminué de près de 40 % depuis 2010. La prévention du paludisme a permis d'éviter 2,2 milliards de cas et de sauver 12,7 millions de vies depuis 2000. La protection sociale touche désormais plus de la moitié de la population mondiale, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à la décennie précédente.

Depuis 2015, 110 millions d'enfants et de jeunes supplémentaires sont entrés à l'école. Le mariage des enfants est en recul, les filles sont plus nombreuses à rester à l'école et les femmes gagnent du terrain dans les parlements du monde entier, selon le rapport.

En 2023, 92 % de la population mondiale aura accès à l'électricité. L'utilisation d'Internet est passée de 40 % en 2015 à 68 % en 2024. Les efforts de conservation ont doublé la protection des écosystèmes clés, contribuant à la résilience de la biodiversité mondiale, selon le rapport.

Des avancées insuffisantes

Toutefois, le rythme du changement reste insuffisant pour atteindre les ODD d'ici à 2030.

Plus de 800 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté. Des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services d'hygiène. Le changement climatique a fait de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les conflits ont causé près de 50 000 morts en 2024. À la fin de cette même année, plus de 120 millions de personnes avaient été déplacées de force. Selon le rapport, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont dû faire face à des coûts de service de la dette record de 1,4 trillion de dollars américains en 2023.

Le document appelle à l'action dans six domaines prioritaires : les systèmes alimentaires, l'accès à l'énergie, la transformation numérique, l'éducation, l'emploi et la protection sociale, et l'action en faveur du climat et de la biodiversité.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonia Guterres a souligné, lors de la présentation du rapport, l'urgence mondiale en matière de développement "qui se mesure par les plus de 800 millions de personnes qui vivent encore dans l'extrême pauvreté, par l'intensification des impacts climatiques et par le service incessant de la dette, qui draine les ressources dont les pays ont besoin pour investir dans leur population".

Le secrétaire général a noté que le rapport montre que les ODD sont encore à portée de main, "mais seulement si nous agissons - avec urgence, unité et des résolutions inébranlables."

Répondant à la question d'un journaliste du China Media Group (CMG) sur l'impact du revirement des politiques de l'administration Trump, qui concernent les institutions financières internationales, l'énergie propre et les tarifs douaniers, et les progrès des ODD, M. Guterres a déclaré qu'il était positif quant au développement de l'énergie propre, tout en soulignant l'importance d'un « système commercial mondial rationnel. »

Répondant à une question du journaliste de China Media Group (CMG) sur l'impact du revirement des politiques de l'administration Trump, qui concernent les institutions financières internationales, l'énergie propre, les tarifs douaniers, et les progrès des ODD, Guterres a déclaré qu'il était optimiste quant au développement de l'énergie propre, tout en soulignant l'importance d'un "système commercial mondial rationnel."

"Tout d'abord, en ce qui concerne l'énergie propre, nous assistons à un mouvement irréversible vers le rôle hégémonique des énergies renouvelables. Je suis optimiste quant à la capacité des énergies renouvelables à jouer très rapidement un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. En ce qui concerne le commerce, il est clair que toute guerre commerciale est une situation dans laquelle personne ne gagne - tout le monde perd. Je suis donc convaincu qu'il est absolument essentiel d'éviter les guerres commerciales. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer, tout change tous les jours, mais j'espère que nous parviendrons à un système commercial mondial raisonnable, a déclaré Guterres.

Lors de la présentation du rapport, le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires économiques et sociales, Li Junhua, a appelé à un "multilatéralisme urgent" pour remédier à l'absence de progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

"Les défis auxquels nous sommes confrontés sont intrinsèquement mondiaux et interconnectés. Aucun pays, quelle que soit sa richesse ou sa capacité, ne peut s'attaquer seul au changement climatique, à la préparation aux pandémies ou aux inégalités. L'Agenda 2030 représente notre reconnaissance collective car nos destins sont liés et que le développement durable n'est pas un jeu à somme nulle, mais une entreprise partagée qui profite à tous", a déclaré Li.

"Ce moment exige ce que j'appelle un "multilatéralisme urgent" - un engagement renouvelé en faveur d'une coopération internationale fondée sur des données probantes, l'équité et la responsabilité mutuelle. Cela signifie qu'il faut traiter les ODD non pas comme des objectifs aspirationnels, mais comme des engagements non négociables envers les générations actuelles et futures", a-t-il ajouté.